اللواء 27 يعفر مركز شرطة سبع البور وعددا من نقاط الجيش العراقي والشرطة في بغداد

2020/06/19 | 14:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء 27 بالحشد الشعبي، الجمعة، مركز شرطة سبع البور وعددا من نقاط الجيش العراقي والشرطة في بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، أبطال اللواء 27 وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة بغداد عفروا مركز شرطة سبع البور وعددا من نقاط الجيش العراقي والشرطة.

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