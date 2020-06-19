وكالة الطاقة الذرية تتبنى قرارا يدعو إيران للسماح لها بالوصول إلى منشأتين نوويتين

2020/06/19 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

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اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

وصوت خمسة وعشرون عضوا في مجلس إدارة الوكالة لصالح القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الخاص بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، مقابل صوتين ضد القرار، وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

ويدعو القرار ايران إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير.

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