2020/06/19 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت منظمة الصحة العالمية، عن تحذيراتها السابقة المتعلقة بحتمية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا “هانز كلوغ” في تصريح، ان الوضع الراهن ليس أفضل مما كان عليه مطلع العام الحالي، مع غياب أي علاج او لقاح مضاد للفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس، لافتا في الوقت ذاته الى ان الموجة الثانية من الوباء ليست حتمية، على الرغم من وجود احتمالات عن عودة انتشار العدوى في فصل الخريف المقبل، والمرجح ان يكون له تأثير سلبي حسب المنظمة، على ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، فيما أكد “كلوغ” ان اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات، أسهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، مع اقتراب الصيف على وجه الخصوص، الذي يكون فيه الناس أكثر ميلا للتجمعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الموجة الثانية من كورونا ليست حتمية لكن الاستمرار بالاحتياطات أمر ضروري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الموجة الثانية من كورونا ليست حتمية لكن الاستمرار بالاحتياطات أمر ضروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).