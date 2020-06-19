سائرون: لن نصوت على أية فقرة لا تضمن حقوق الأقليات والمرأة

2020/06/19 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون رفضه لأي قانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة بأية دورة برلمانية مقبلة.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري في تصريح، إن التأخير في التصويت لا يخدم تنفيذ المطالب الجماهيرية بإجراء انتخابات مبكرة وضمان مشاركة شعبية واسعة، مضيفا أن سائرون لن يصوت على أية فقرة لا تضمن حقوق الأقليات والمرأة.

وأشار الشمري إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا منها تسعة للأقليات وثمانون مقعدا للمرأة وان أي خلل في هذه النسبة لن يكون مقبولا، مشددا على ضرورة التصويت على ما تبقى من فقرات ضمانا لعدم تسويف المطالب الجماهيرية بهذا الجانب.

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