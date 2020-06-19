الصحة تكشف موقفها من اعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا

2020/06/19 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، اليوم الجمعة، أن البلازما حققت نتائج جيدة في علاج مرضى فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ.وقال الجميلي، إن”بلازما دم المتعافين إحدى طرق العلاج المتبعة في العراق لمرضى كورونا ،وتم استعمالها منذ اليوم الأول لتفشي الوباء وحقق نتائج […]

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