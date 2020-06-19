2020/06/19 | 15:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تنعى قائدها السابق و تستذكر مواقفه في مكافحة الارهاب نعت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قائدها السابق عبد الحسين التميمي، مستذكرة مواقفه في مكافحة الارهاب.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، “ببالغ الحزن والأسى تنعى قيادة عمليات بغداد رحيل اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائد عمليات بغداد السابق الى جوار الرفيق

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