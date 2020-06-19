بالصور،، مطار بغداد يستعد لإعادة الافتتاح بحلة جديدة

2020/06/19 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستعد سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، لإعادة افتتاح مطار بغداد الدولي بعد فترة اغلاق طويلة امام الرحلات الخارجية والداخلية بعد سريان إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صور منشآت المطار بشكلها الجديد، بعد تطبيق معايير جديدة تضمن استئناف العمل في جميع مطارات العالم مع اتباع اجراءات التباعد الاجتماعي.[…]

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