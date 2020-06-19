بعد توقف دام 6 سنوات،، التجارة تفتتح سايلو سنجار بمحافظة نينوى

2020/06/19 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، اعادة افتتاح مركز تسويق سايلو سنجار في محافظة نينوى، بعد توقف دام ست سنوات نتيجة تدميره بالكامل من قبل مسلحي تنظيم داعش.وقال قاسم حمود مدير عام الغذائية في وزارة التجارة والمشرف على محافظة نينوى، في بيان تلقته “يس عراق”: “نيابة عن وزير التجارة علاء الجبوري، […]

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