مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: اصابة 4 منتسبين من فوج الطوارئ السادس جنوبي الناصرية

2020/06/19 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، اصابة 4 منتسبين من فوج الطوارئ السادس جنوبي الناصرية.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان من بين المصابين ضابط من فوج الطوارئ السادس اثناء تنفيذ واجب في ناحية العكيكة.وبين المصدر، ان الاصابات جاءت خلال محاولتهم لفض نزاع عشائري جنوبي الناصرية، وتم […]

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