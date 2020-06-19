اطفاء تام للكهرباء في ميسان

2020/06/19 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر محلي، في ميسان، الجمعة، بأن المحافظة تعرضت لإطفاء تام للطاقة الكهربائية، دون معرفة الأسب...





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