2020/06/19 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر محلي، في ميسان، الجمعة، بأن المحافظة تعرضت لإطفاء تام للطاقة الكهربائية، دون معرفة الأسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطفاء تام للكهرباء في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ميسان
أفاد مصدر محلي، في ميسان، الجمعة، بأن المحافظة تعرضت لإطفاء تام للطاقة الكهربائية، دون معرفة الأسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اطفاء تام للكهرباء في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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