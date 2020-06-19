الكاظمي يوجه بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمان اللواء التميمي من تركيا

2020/06/19 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي من تركيا.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بأرسال طائرة خاصة (عسكرية) لنقل جثمان الفقيد قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي مِن تركيا الى بغداد".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت، الجمعة (19 حزيران 2020)، وفاة قائد عمليات بغداد السابق عبد الحسين التميمي في تركيا.

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