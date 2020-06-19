ضبط عصابة تبتز المواطنين وتدعي العمل بأحد الأجهزة الأمنية في كركوك

2020/06/19 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، الجمعة (19 حزيران 2020)،عن تمكنها من ضبط عصابةٍ منظمةٍ مكونةٍ من عددٍ من الأشخاص تنتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الأمنية تقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ ماليةٍ.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقا مؤلفا من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، تمكن من ضبط أفراد عصابة منظمة تنتحل صفة ضابط في أحد الأجهزة الأمنية وتقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية".

واضاف البيان أن "الفريق تمكن من ضبط أفراد العصابة عبر ترصده لأحد المتهمين الذي يدعي انتسابه للجهاز الأمني؛ لغرض ابتزاز شخصٍ بمبلغٍ مالي لقاء وعودٍ كاذبةٍ لحذف اسم متهمٍ في دعوى"، مؤكدا "ضبط الوسيط الذي حاول تسلم الدفعة الأولى من المبلغ متلبسا بالجرم المشهود، فضلا عن متهمٍ آخر يعمل معه في إحدى دوائر المحافظة بعد اعتراف المتهم الأول؛ نتيجة التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق معه".

وتابعت إنه تم "تنظيم محضرٍ أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيف المتهمين المضبوطين وفق المادة 307 من قانون العقوبات".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (19 حزيران 2020)، وفاة قائد عمليات بغداد السابق عبد الحسين التميمي في تركيا.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى المقاتل البطل قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بالعثور على جثة شاب في منطقة زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة أمنية، وبناءً على معلومات أدلى بها سكان محليون، عثرت على جثة شاب مرمية في أرض زراعية بأطر

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (19 حزيران 2020)، بإصابة 4 عناصر من الشرطة، خلال محاولتهم فض نزاع عشائري، جنوبي ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا أندلع في منطقة العكيكة بقضاء سوق الشيوخ، ادى الى اصابة

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