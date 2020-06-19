تركيا تعلن نيتها اقامة المزيد من القواعد العسكرية شمال العراق

2020/06/19 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول تركي بارز إن بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الكورد هناك.وإن هذه الجهود...

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