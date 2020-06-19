سقوط ضحايا في قصف تركي جديد داخل إقليم كوردستان

2020/06/19 | 15:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن القصف الذي وقع بعد نحو يومين من غارات مماثلة أوقعت أحد الرعاة في اقصى حدود أربيل

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