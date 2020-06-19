طائرة عسكرية خاصة لنقل جثمان التميمي من تركيا إلى العراق

2020/06/19 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإرسال طائرة عسكرية خاصة لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي من تركيا إلى العراق.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن "القائد العام للقوات المسلحة يوجه بإرسال طائرة خاصة (عسكرية) لنقل جثمان الفقيد قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي مِن تركيا إلى بغداد".وأفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، والذي تعرض الى وعكة صحية ونقل الى تركيا للعلاج قد فارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وتعرض التميمي في 25 ايار الماضي، الى "نزيف بالدماغ" نُقل على اثره الى إحدى مستشفيات العصامة بغداد بشكل عاجل، فيما نقل بعد حين الى تركيا لتلقي العلاج.ونعت قيادة العمليات المشتركة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، ووصفته بالقائد "المهني الشجاع والنزيه" طوال فترة خدمته العسكرية .





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