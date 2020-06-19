2020/06/19 | 15:21 - المصدر: سومر نيوز
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نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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