نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين

2020/06/19 | 15:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالد...

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