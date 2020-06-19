العمليات المشتركة تنعى وفاة قائد عمليات بغداد السابق بعد صراع من المرض

2020/06/19 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، وفاة قائد عمليات السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي بعد صراع من المرض.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة العمليات المشتركة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، الذي تعرض الى وعكة صحية شديدة ونقل […]

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