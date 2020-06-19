2020/06/19 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يصدر توضيحا بشأن فرض حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يصدر توضيحا بشأن فرض حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).