الخلاص العسير: مقدمة الترجمة اليبانية لكتاب بالخلاص يا شباب - ياسين الحاج صالح

2020/06/19 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في تقرير حديث لها قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نحو 1,2 مليون سوري مروا بــ"تجربة الاعتقال" منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011، ومن المحتمل أن 130 ألف منهم لا يزال قيد الاحتجاز:

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