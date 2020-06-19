بعض المسائل العلمية-الفلسفية لنظرية الحقيقة. القسم الثاني: الحقيقة كوحدة للموضوعية والنسبية في المعرفة - مالك ابوعليا

2020/06/19 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا المقالة للماركسي السوفييتي تيودور اليتش أويزرمانترجمة مالك ابوعلياان الملاحظات والشروح بعد الحروف الأبجدية بين الأقواس (أ)، (ب)...



هي من عمل المترجمان التفسير الذاتي اللاأدري لمقولة الحقيقة والذي تتخذه "العقلانية النقدية"، والتي بحثناه في القسم الأول، له جذورٌ ابستمولوجية عميقة.



وبالتالي، فان تحليل لينين لأفكار الابستمولوجيا المثالية "الفيزيائية"، والتي ظهرت في نهاية القرن ......





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