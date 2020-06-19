قضية معقدة... تناول سطحي! (انتحار المناضلة سارة حجازي، بضع كلمات حول حقارة الفكر البرجوازي!) - توما حميد

2020/06/19 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد لم اسمع من قبل عن سارة حجازي.



يمكن ان يكون ذلك لقلة معلوماتي.



ولكن علمت من وسائل الاعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي بان مناضلة شابة مصرية بهذا الاسم أقدمت على الانتحار في منفاها (كندا) يوم الاحد المصادف 14 حزيران.



من المحزن ان يضطر انسان، أيا كان، على الانتحار.



كل انتحار هو مأساة وعادة ما يؤثر على عدد كبير من الناس وأحيانا على مجتمع بكامله، وعادة ما يكون له آثار طويلة الأمد على الناس الم ......





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