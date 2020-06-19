2020/06/19 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور . استمرار التحضيرات في معرض بغداد الدولي لتحويله الى اماكن للحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور . استمرار التحضيرات في معرض بغداد الدولي لتحويله الى اماكن للحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).