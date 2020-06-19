ضبط عصابة تبتز المواطنين بانتحال صفة العمل بأحد الأجهزة الأمنية

2020/06/19 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط عصابةٍ مُنظَّمةٍ مُكوَّنةٍ من عددٍ من الأشخاص تنتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الأمنية تقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى تمكُّن فريقٍ مُؤلفٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، من ضبط أفراد عصابة منظمة تنتحل صفة ضابط في أحد الأجهزة الأمنية وتقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية.ولفتت الدائرة إلى أن الفريق تمكن من ضبط أفراد العصابة عبر ترصده لأحد المتهمين الذي يدَّعي انتسابه للجهاز الأمني؛ لغرض ابتزاز شخصٍ بمبلغٍ ماليٍّ لقاء وعودٍ كاذبةٍ لحذف اسم مُتَّهمٍ في دعوى، مؤكدة ضبط الوسيط الذي حاول تسلم الدفعة الأولى من المبلغ مُتلبِّساً بالجرم المشهود، فضلاً عن متهمٍ آخر يعمل معه في إحدى دوائر المحافظة بعد اعتراف المتهم الأول؛ نتيجة التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق معه.وتابعت إنه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين المضبوطين وفق المادة 307 من قانون العقوبات.

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