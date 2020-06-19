الصحة العالمية تتراجع عن تحذيراتها من موجة كورونا ثانية

2020/06/19 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….اكدت منظمة الصحة العالمية ان الموجة الثانية من الاصابات بمرض كوفيد ١٩ الناجم عن فيروس كورونا ليست حتمية متراجعة عن تحذيرها السابق من موجة ثانية محتملة من الوباء، فيما اشارت الى ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.وقال المدير الإقليمي للمنظمة في اوروبا، هانز كلوغ، في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية “برغم […]

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