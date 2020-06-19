2020/06/19 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).