2020/06/19 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية شمالي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية شمالي الرمادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).