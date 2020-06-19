الحشد الشعبي بديالى يكشف تفاصيل” اشتباكات مخياس” ويؤكد” داعش فقد اهم قياداته

2020/06/19 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي في ديالى، الجمعة، تفاصيل مهمة عن اشتباكات حدثت في محيط قرية زراعية قرب قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفرزة داعشية حاولت قرابة الواحدة فجرا التسلل الى محيط قرية مخياس في اطراف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) الا ان الحشد […]

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