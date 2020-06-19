دولة الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق

2020/06/19 | 15:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة إن دولة الكویت وانطلاقا من موقفھا المبدئي والثابت ورفضھا لأي تدخلات تمس سیادة أي من الدول العربیة الشقیقة فإنھا تؤكد إدانتھا للتدخلات العسكریة التركیة والإیرانیة الأخیرة في شمال العراق.وأوضح المصدر في تصریح صحفي … Readmore

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