المؤرخ أندريه فورسوف: خمس مهام رئيسية مطلوب من خلال الجائحة الحالية حلّها - مشعل يسار

2020/06/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار في كل يوم يمر، يصبح واضحاً بشكل متزايد أن وباء "الكورونا" ليس مجرد مرض بل ليس مرضاً بقدر ما هو أداة لتغيير العالم.



لتغييره لا في سبيل الإنسان كما تصور التغيير كارل ماركس وفريدريك إنجلس وفلاديمير لينين ومن خلفهم، بل في سبيل إعادته إلى زريبة العبودية التي عرفتها البشرية في العصور الغابرة.فبمساعدتها، تحاول بعض القوى غير المحددة تمامًا بعد، للأسف، ولكنها لا بد أن تكون مرتبطة برأس المال المالي الط ......





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