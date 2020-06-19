فيلم -مُشع-: دراما رومانسية تاريخية عن حياة العالمة ماري كوري - كلكامش نبيل

2020/06/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل بعد قراءتي عن ماري كوري في المدرسة الثانوية وكتاب آخر في أيام الكلية عن ست نساء ورجال غيروا وجه التاريخ، جاءت سهرة البارحة مع فيلم الدراما والرومانسية البريطاني "مُشع" الذي يركّز على الحياة الخاصة للعالمة ماري كوري (ماريا سكولدوفسكا) وصدى اختراعاتها في القرن العشرين.



الفيلم من اخراج المخرجة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عام 2019 وبطولة روزاموند بايك (بدور ماري كوري) وسام رايلي (بدور بيير كوري) ......





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