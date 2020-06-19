اندلاع حريق كبير “براس الحواش” بالاعظمية في بغداد

2020/06/19 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اندلع حريق كبير في منطقة الاعظمية شمال بغداد.وقال مصدر أمني لل(المستقلة) اليوم الجمعة إن “حريقا كبيرا اندلع داخل بناية ضمن راس الحواش في منطقة الاعظمية”.واضاف أن “الدفاع المدني يحاول إبعاد خطر النيران عن محطة وقود مجاورة للحادث”.(النهاية)

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