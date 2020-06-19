شاهد.. “هي كورونا فد نمونة” في حفل “حناء” أحد لاعبي المنتخب الوطني العراقي

2020/06/19 | 16:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حفل “حناء” لاعب المنتخب الوطني ضرغام إسماعيل وبرفقة عدد من أصدقائه من ضمنهم زميله في المنتخب اللاعب وليد سالم، في منزل يبدو يعود للاعب إسماعيل مع انتشار وباء كورونا في العراق وتحذيرات وزارة الصحة من التجمعات.وردد اللاعب ضرغام إسماعيل مع الفنان عبارات […]

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