الكشف عن سبب وراء نوبات القلب

2020/06/19 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … قال باحثون إن الإنسان قد يتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب، إذا تعرض للتعرق أكثر من المعتاد.وأفادت صحيفة “الإمارات اليوم”، اليوم الجمعة، بأن الباحثين أكدوا أن التعرق المفرط هو أحد العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية، فإذا كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج […]

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