البصرة تقاضي شركات نفطية أجنبية وتوجه اتهاما للحكومات الاتحادية المتعاقبة

2020/06/19 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، يوم الجمعة، عن رفع دعاوى قضائية ضد شركات نفطية أجنبية، متهما الحكومات الاتحادية المتعاقبة بـ"مجاملة" تلك الشركات.

وطالب العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة النفط بـ"إلزام الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص بتطبيق شروط ومعايير البيئة، مشيراً الى ان "حكومة البصرة سبق وان طالبت الشركات النفطية بذلك وفق كتب مخاطبة رسمية".

وقال العيداني ، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة لديها مجاملات اكثر من اللازم مع الشركات" وفق تعبيره"، مبيناً ان "تلك المجاملات تنعكس سلباً على حياة المواطن البصري".

ودعا الشركات النفطية إلى "ضرورة دفع التعويضات المناسبة نتيجة تضرر المواطنين جراء الانبعاثات النفطية على اهالي محافظة البصرة".

وتابع محافظ البصرة أن "بعض القضايا السياسية و التظاهرات وانتشار وباء جائحة كورونا سبب في تأخر العمل بهذا الملف"، منوها الى انه "وجه اهالي منطقة نهران عمر شمال المحافظة قبل شتة اشهر ولاكثر من مرة باقامة دعوى قضائية ضد الشركات النفطية الاستثمارية في تلك المنطقة".

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