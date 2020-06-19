اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الوضع في ليبيا

2020/06/19 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

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