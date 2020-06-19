2020/06/19 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بوفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي مشيداً بشجاعته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويشيد بشجاعته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويشيد بشجاعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).