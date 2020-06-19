الحكم علي كريم يغادر الحجر الصحي بعد شفائه من كورونا

2020/06/19 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد غادر الحكم العراقي لكرة القدم، علي كريم، المستشفى بعد شفائه بشكل تام من فيروس كورونا.وقال كريم، ان “نتائج الفحوصات الطبية التي اجريتها مؤخراً، ظهرت في وقت متأخر ليلة امس وكانت سلبية”.واضاف، ان “إدارة مستشفى ابن زهر الخاص بحجر المصابين بفيروس كورونا، منحتني الضوء الاخضر للخروج بعدما تعافيت بشكل تام”.وكان كريم قد دخل […]

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