2020/06/19 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة الضحايا للقصف التركي على بلدة في اقليم كوردستان

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