وزير الدفاع التركي يجتمع بقادة جيشه على الخط الحدودي مع العراق

2020/06/19 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

عقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة (19 حزيران 2020)، اجتماعاً مع قيادات الجيش التركي على ...





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