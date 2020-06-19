وزير النفط يوعز إلى شركة نفط الوسط منح مليوني دولار لخلية أزمة المحافظة

2020/06/19 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، الى شركة نفط الوسط بمنح خلية الازمة الصحية في محافظة وا...





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