ضغط المنظمات الدولية يمنع استكمال تفتيش “مخيم الهول” شمال شرقي سوريا

2020/06/19 | 16:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر من إدارة #مخيم_الهول، 40 كلم شرق #الحسكة، أن ضغط المنظمات الدولية العاملة فيه، أدى إلى إنهاء عملية تفتيش، تقوم بها #قوات_سوريا_الديمقراطية و قوات من #التحالف_الدولي داخل المخيم قبل استكمالها، والاكتفاء بتسجيل بيانات النساء…

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