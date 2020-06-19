2020/06/19 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على سیادته من التدخلات الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على سیادته من التدخلات الخارجية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على سیادته من التدخلات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).