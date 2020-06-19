وزير الصحة الكويتي يوصي بحجر نواب بلاده 14 يوماً

2020/06/19 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوصى وزير كويتي بخضوع أعضاء مجلس النواب في بلاده لحجر منزلي مدته 14 يوماً، مع عدم خروجهم إلا للضرورة.وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أمس الخميس، أن توصية وزير الصحة، باسل الصباح، جاءت عقب الاشتباه في إصابة نائب حضر جلسة استجواب وزيري التربية والمالية، الثلاثاء الماضي.وأكدت الصحيفة أن وزير الصحة بعث رسالة إلى […]

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