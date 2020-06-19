العراق.. خبر سار بشأن العقار الجديد لمرضى “كورونا” وموعد إنتاجه(فيديو)

2020/06/19 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، البدء بتصنيع العلاج الروسي في العراق، محدداً نهاية الأسبوع المقبل موعداً لتوفيره.وقال التميمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن “العلاج الروسي بدأ تصنيعه في العراق وسيتم توفيره نهاية الأسبوع المقبل”.وأشار إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتحريك المستشفيات المتوقفة”.الصحة […]

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