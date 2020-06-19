رئيس أركان الجيش ينعى قائد عمليات بغداد السابق

2020/06/19 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الجمعة، قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

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