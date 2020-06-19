محافظ واسط يصدر توضيحا بشان فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدر محافظ واسط محمد المياحي توضيحا بشان فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة، فيما طالب الاهالي بمساعدته لتجاوز ازمة تفشي وباء فيروس كورونا.وقال المياحي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة “نطرح عليكم أمراً هاماً، لم نجد حل لمشكلة تعيق ايقاف انتشار وباء كارونا، أغلب الناس تطلب منا فرض حظر شامل ومنع الاسواق […]

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