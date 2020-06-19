اللواء المسؤول عن دفن ضحايا كورونا يؤكد سلامة منتسبيه من اي اصابة بالفيروس

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صرح مصدر مسؤول في فرقة الامام علي(ع)القتالية اللواء الثاني-الحشد الشعبي للمكتب الإعلامي الخاص اليوم الجمعة ...





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