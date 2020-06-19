2020/06/19 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط.. الاعلان عن شفاء 69 مصاباً بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- واسط
أعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، تماثل 69 مصابا بفيروس ورونا للشفاء هذا اليوم في المحافظة.
وقالت ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط.. الاعلان عن شفاء 69 مصاباً بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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