واسط.. الاعلان عن شفاء 69 مصاباً بفيروس كورونا

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، تماثل 69 مصابا بفيروس ورونا للشفاء هذا اليوم في المحافظة.

وقالت ال...





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