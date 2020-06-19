اليوم.. دوري أوربي يفتح ابواب ملاعب كرة القدم للجمهور

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قرر مسؤولو كرة القدم في بولندا، عودة المشجعين إلى المدرجات اعتبارًا من اليوم الجمعة، لكن بأعداد م...





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