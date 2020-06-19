الصحة العراقية تعلن موعد توفر العلاج الروسي لكورونا

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الجمعة، البدء بتصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في العراق، مشيراً إلى أنه سيكون متوفراً ...

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